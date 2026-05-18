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18.05.2026 06:31:29
logly,Inc Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
logly,Inc Registered hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -13,370 JPY erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,53 Prozent auf 384,1 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 424,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -19,320 JPY. Im Vorjahr waren -49,800 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 1,42 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 11,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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