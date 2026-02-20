Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A lud am 17.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 16,00 TRY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,75 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42,03 Prozent auf 5,80 Milliarden TRY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,08 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at