LOGOS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

LOGOS hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 186,15 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LOGOS ein Ergebnis je Aktie von -135,810 JPY vermeldet.

Mit einem Umsatz von 6,06 Milliarden JPY, gegenüber 7,22 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,13 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at