LOGOS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

LOGOS äußerte sich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 207,04 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 168,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18,01 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LOGOS einen Umsatz von 15,75 Milliarden JPY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 203,98 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 51,14 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat LOGOS 49,50 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 36,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at