LOGOS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

LOGOS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 87,81 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 29,28 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LOGOS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,07 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 9,96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at