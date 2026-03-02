Lohilo Foods Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lohilo Foods Registered stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,93 Prozent auf 42,2 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 SEK. Im Vorjahr waren -0,060 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 186,79 Millionen SEK – eine Minderung um 8,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 205,17 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at