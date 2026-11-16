Lohilo Foods Registered legte Quartalsergebnis vor

Lohilo Foods Registered stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite hat Lohilo Foods Registered im vergangenen Quartal 52,5 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lohilo Foods Registered 46,0 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at