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26.05.2026 06:31:29
Lohilo Foods Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Lohilo Foods Registered gab am 25.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,040 SEK je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Lohilo Foods Registered mit einem Umsatz von insgesamt 54,5 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 26,13 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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