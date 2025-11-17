Lohilo Foods Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lohilo Foods Registered hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,27 Prozent auf 46,0 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at