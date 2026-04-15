Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
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15.04.2026 09:20:57
Lohn von Swiss-Life-CEO fällt höher aus
Matthias Aellig hat in seinem ersten vollen Jahr als CEO von Swiss Life mehr verdient. Im Verwaltungsrat bleibt das Gehalt von VRP Präsident Rolf Dörig unverändert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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