Lohndruck im Euroraum nimmt laut EZB-Wage-Tracker ab

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Das Bild eines sich verlangsamenden Anstiegs der Löhne im Euroraum bleibt intakt. Der von der Europäischen Zentralbank (EZB) berechnete Wage Tracker zeigt, dass die Gehälter nach aktueller Schätzung ohne Glättung von Sonderzahlungen 2025 um 3,0 (Mai-Veröffentlichung: 3,0) Prozent gestiegen sein dürften, nachdem sie 2024 um 4,8 Prozent zugelegt hatten. Für 2026 werden unverändert 2,6 Prozent Zuwachs erwartet. Die EZB beobachtet die Lohnentwicklung genau, weil sie entscheidend für die nach wie vor hohe Inflation im Dienstleistungssektor ist.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/rio

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2026 04:06 ET (08:06 GMT)