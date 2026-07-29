29.07.2026 10:27:40

Lohndruck im Euroraum sinkt 2026 laut EZB-Wage-Tracker

DOW JONES--Die Löhne in Euroraum wachsen dieses Jahr wohl weiterhin langsamer. Der von der Europäischen Zentralbank (EZB) berechnete Wage Tracker zeigt, dass die Gehälter 2025 nach aktueller Schätzung ohne Glättung von Sonderzahlungen um 3,0 (Juni-Veröffentlichung: 3,0) Prozent gestiegen sein dürften. Für 2026 werden unverändert 2,6 Prozent Zuwachs erwartet. Die EZB hat ihren Prognosehorizont nun bis März 2027 ausgeweitet. Für das erste Quartal 2027 wird mit einem Wachstum von 2,7 Prozent gerechnet. Die EZB beobachtet die Lohnentwicklung genau, weil sie entscheidend für die nach wie vor hohe Inflation im Dienstleistungssektor ist.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2026 04:28 ET (08:28 GMT)

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