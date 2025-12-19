19.12.2025 09:52:39

Lohndruck im Euroraum sinkt laut EZB-Wage-Tracker deutlich

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Lohndruck im Euroraum wird nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) im laufenden Jahr deutlich abnehmen. Wie die EZB auf Basis ihres aktualisierten Wage Trackers mitteilte, dürften die Gehälter mit über den Jahresverlauf geglätteten Sonderzahlungen 2025 um 2,32 (bisher: 3,23) Prozent steigen, nachdem sie 2024 um 4,64 (4,67) Prozent zugelegt hatten. Für den Jahresverlauf prognostiziert der Wage Tracker geglättete Lohnzuwächse mit Jahresraten von 4,67 (4,72) Prozent im ersten Quartal, 4,02 (4,06) im zweiten, 2,35 (2,36) im dritten und 1,87 (1,83) im vierten Quartal.

Für das erste Quartal 2026 werden 2,02 (1,78) Prozent Lohnzuwachs prognostiziert, für das zweite Quartal 2,09 (1,85), für dritte 2,46 (2,22) und für das vierte 2,69 Prozent.

Die EZB beobachtet die Lohnentwicklung genau, weil sie entscheidend für die nach wie vor hohe Inflation im Dienstleistungssektor ist.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2025 03:52 ET (08:52 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

