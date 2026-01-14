14.01.2026 12:09:39

Lohnsteuerhilfevereine sollen häufiger beraten dürfen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will Steuerberatung flexibler und günstiger machen. Wie das Kabinett in Berlin beschloss, sollen Lohnsteuerhilfevereine künftig mehr Bürger beraten dürfen. So sollen sich zum Beispiel auch Steuerzahler an die Vereine wenden dürfen, die zusätzliche Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielen. Einnahmegrenzen sollen wegfallen. Bisher dürfen sich Vermieter nur von Lohnsteuerhilfevereinen beraten lassen, wenn sie dadurch nicht mehr als 18.000 Euro einnehmen. Die Beratung bei einem Lohnsteuerhilfeverein kann deutlich günstiger sein als ein Steuerberater.

Das Finanzministerium rechnet damit, dass durch die Neuregelung 35.000 Steuerzahler mehr als bisher die Hilfe der Vereine in Anspruch nehmen dürfen. Die Kosten für die Steuerberatung verringerten sich damit um jährlich etwa zehn Millionen Euro.

Außerdem sollen Energieberater künftig auch auf steuerrechtliche Fragen eingehen dürfen, die im Zusammenhang mit ihrer Beratung stehen. Als nächstes befasst sich der Bundestag mit der Reform./tam/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen