Lokale Gemeinden unterstützen das Chvaletice Manganprojekt durch Genehmigung der Umwidmung von Grundstücken und Flächennutzungsvereinbarung

VANCOUVER, British Columbia, March 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (das "Unternehmen" oder "EMN") freut sich, bekannt zu geben, dass der Gemeinderat von Trnavka die Umwidmung von Grundstücken, die als Lagerstätte im Rahmen des Chvaletice Manganprojekts (das "Projekt") benötigt werden, genehmigt hat. Darüber hinaus wurde den Bedingungen für eine Flächennutzungsvereinbarung für das Projektgrundstück, das sich im Besitz der örtlichen Gemeinde Chvaletice befindet, zugestimmt.



Genehmigung der Umwidmung der dem Projekt zugrunde liegenden Flächen

Der Ort Trnavka ("Trnavka"), auf dem sich etwa 85 % der Abraumhalden des Projekts befinden, hat die Umwidmung dieser Flächen für den Bergbau formell genehmigt. Trnavka ist das nächstgelegene Wohngebiet und liegt unmittelbar östlich des Projekts. Die Umwidmung zeigt die anhaltende Unterstützung des Ortes Trnavka, der dem Unternehmen zuvor einen 2,96 Hektar großen Landstreifen neben der Abraumlagerstätte des Projekts verkauft hatte.

Die verbleibende, dem Projekt zugrunde liegende Fläche fällt in die Zuständigkeit der Gemeinde Chvaletice ("Chvaletice"), die unmittelbar westlich des Projekts liegt. Die Gemeinde hatte zuvor einstimmig beschlossen, die Einleitung des Umwidmungsverfahrens im Rahmen ihrer kommunalen Flächennutzungspläne zu genehmigen. Dieser Prozess schreitet voran und das Unternehmen geht davon aus, dass die Umwidmung der zum Ort Chvaletice gehörenden Fläche, die für die Abraumlagerstätte des Projekts benötigt wird, bis Ende des Kalenderjahres 2022 formell für den Abbau genehmigt wird.

Zustimmung zu den Bedingungen der Flächennutzungsvereinbarung von Chvaletice

Das Unternehmen freut sich zudem, mitteilen zu können, dass die Gemeinde Chvaletice die Bedingungen für den Zugang zu den Flächen durch Anmietung des Chvaletice gehörenden Grundstücks genehmigt hat, wodurch das Unternehmen Zugang zu etwa 19 % der gesamten für das Projekt benötigten Fläche und zu etwa 15 % der gesamten Abraumfläche erhält.

Zu den wesentlichen Bedingungen mit Chvaletice gehört die Pacht des Grundstücks für einen Zeitraum von 40 Jahren oder nach der Sanierung des Grundstücks, je nachdem, was früher eintritt, zu einem jährlichen Pachtzins von 7,46 Mio. CZK (ca. 420.000 CAD), der auf der Grundlage des durchschnittlichen jährlichen tschechischen Verbraucherpreisindex für die 12 Monate des vorangegangenen Kalenderjahres inflationsbereinigt wird. Die Pachtvereinbarung für die Fläche unterliegt den endgültigen Verträgen zur Formalisierung der Landpacht von Chvaletice, die nach Einschätzung des Unternehmens im zweiten Quartal des Kalenderjahres 2022 abgeschlossen sein werden.

Die Gespräche mit den verbleibenden Landbesitzern über den Abschluss von Flächennutzungsvereinbarungen für das restliche Projektgebiet schreiten voran. Bis heute hat das Unternehmen von allen erforderlichen Landbesitzern die Zustimmung zur Durchführung von Explorationsaktivitäten und zum Zugang zum Gelände erhalten. Außerdem hat das Unternehmen alle für den geplanten Standort der hochreinen Manganverarbeitungsanlage erforderlichen Grundstücke erworben, dem Erwerb zugestimmt oder verfügt über Optionen zum Erwerb.

Der President und CEO von EMN, Dr. Matthew James, sagte dazu:

"Wir sind dankbar für die anhaltende Unterstützung durch unsere Nachbargemeinden Chvaletice und Trnavka. Unser Team hat sich sehr dafür eingesetzt, dass die Anwohner gut informiert werden und dass ihnen sinnvolle Möglichkeiten zur Beteiligung an der Bewertung und Planung des Chvaletice Manganprojekts geboten werden. Unser Ziel bleibt es, langfristige, respektvolle und kooperative Beziehungen aufzubauen und gleichzeitig sicherzustellen, dass sich das Projekt nahtlos in das ökologische, soziale und wirtschaftliche Gefüge der Region einfügt.

Darüber hinaus setzen wir unsere Gespräche mit den verbleibenden Landbesitzern über Flächennutzungsvereinbarungen für das Projektgebiet in Chvaletice fort."

Über Euro Manganese Inc.

Euro Manganese Inc. ist ein Spezialchemieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts liegt, an dem es zu 100 % beteiligt ist. Ziel der Gesellschaft ist es, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Anbieter von ultrahochreinen Manganprodukten im Herzen Europas zu werden, der sowohl die Industrie für Elektrofahrzeugbatterien als auch andere hochtechnologische Anwendungen bedient. Das vorgeschlagene Projekt befasst sich mit der Aufbereitung bedeutender Manganlagerstätten in historischen Abraumhalden aus einer stillgelegten Mine, die strategisch günstig in der Tschechischen Republik innerhalb der Europäischen Union gelegen sind. Gleichzeitig mit der Produktion hochreinen Mangans wird im Rahmen des Projekts das Abraumgebiet saniert, das seit langem die Ursache der Grundwasserverschmutzung ist.

