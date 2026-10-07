Lokale KI auf dem Mac: Ollama nutzt MLX als Standard

KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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07.10.2026 10:34:00
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MLX wird auf Apple-Silicon-Macs für unterstützte Modelle zum Standard. Ollama 0.40.0 lässt zudem Entscheidungs- und Embedding-Modelle über MLX laufen.
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