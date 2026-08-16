KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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16.08.2026 14:52:00
Lokale KI ausprobiert: Das leistet Qwen3.8-27B
Alibaba hat die Gewichte seines Modells Qwen3.8-27B veröffentlicht, klein genug für bezahlbare Grafikkarten. Der Abstand zu Spitzenmodellen schrumpft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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