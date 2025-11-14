Lokesh Machines hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Lokesh Machines ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lokesh Machines die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 INR. Im Vorjahresviertel hatte Lokesh Machines 1,88 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lokesh Machines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 33,04 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 504,3 Millionen INR im Vergleich zu 753,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at