Lokesh Machines informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lokesh Machines präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,230 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 554,6 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lokesh Machines 480,5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at