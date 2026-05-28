28.05.2026 06:31:29

Lokesh Machines verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lokesh Machines hat am 26.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,08 INR gegenüber 0,060 INR im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 53,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 593,6 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 386,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,95 INR beziffert, während im Vorjahr 0,280 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Lokesh Machines 2,09 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,65 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 2,28 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

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