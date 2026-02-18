|
18.02.2026 06:31:28
Lokman Hekim Engurusag Saglik Turizm Egitim Hizmetleri ve Inaaat Taahhut verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Lokman Hekim Engurusag Saglik Turizm Egitim Hizmetleri ve Inaaat Taahhut ließ sich am 16.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lokman Hekim Engurusag Saglik Turizm Egitim Hizmetleri ve Inaaat Taahhut die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,14 TRY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,03 TRY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 1,28 Milliarden TRY – das entspricht einem Zuwachs von 48,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 860,8 Millionen TRY erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,700 TRY. Im Vorjahr hatte Lokman Hekim Engurusag Saglik Turizm Egitim Hizmetleri ve Inaaat Taahhut 2,66 TRY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 4,23 Milliarden TRY gegenüber 2,94 Milliarden TRY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
