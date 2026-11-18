LOKUM DEWELOPER hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,37 PLN. Im letzten Jahr hatte LOKUM DEWELOPER einen Gewinn von -0,430 PLN je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat LOKUM DEWELOPER im vergangenen Quartal 53,6 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 217,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LOKUM DEWELOPER 16,9 Millionen PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at