LOKUM DEWELOPER präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LOKUM DEWELOPER präsentierte in der am 20.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,84 PLN je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 39,8 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LOKUM DEWELOPER 12,5 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at