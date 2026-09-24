LOKUM DEWELOPER: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

LOKUM DEWELOPER veröffentlichte am 23.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,51 PLN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei LOKUM DEWELOPER noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 PLN in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 151,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 54,5 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 21,7 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at