'LOL' und 'LOL Next' bekommen neue Staffeln

BERLIN (dpa-AFX) - Die erste Staffel ist noch gar nicht erschienen, da steht schon fest: Der Comedy-Show-Ableger "LOL Next" bei Prime Video bekommt eine zweite Staffel. Das teilte Amazons (Amazon) Streamingdienst bei einer Programmpräsentation in Berlin mit. Die erste Staffel, moderiert von Hazel Brugger, startet kommenden Donnerstag (10. September).

Das Spin-off des Comedy-Formats "LOL: Last One Laughing" bringt den Angaben zufolge "die nächste Generation deutscher Comedy-Talente zusammen".

In der ersten Staffel sind zehn Comedians mit dabei, zum Beispiel Phil Laude und Sandra Safiulov, besser bekannt als SelfieSandra. In vier Folgen treten sie gegeneinander an, um sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wer einmal lacht oder auch nur grinst, fliegt raus. Die zweite Staffel wurde für 2027 angekündigt. Wer dann zur Besetzung gehört, ist noch unklar.

Achte Staffel von "LOL: Last One Laughing" kommt an Ostern

Zugleich gibt es Neuigkeiten für das Original-Format mit Michael "Bully" Herbig. "LOL: Last One Laughing" komme zu Ostern mit einer achten Staffel zurück, hieß es.

In der siebten Staffel, die dieses Frühjahr veröffentlicht worden war, traten unter anderem Comedy-Stars wie Teddy Teclebrhan, Carolin Kebekus und Martina Hill gegeneinander an. Hape Kerkeling übernahm vorübergehend in seiner Kultrolle als Horst Schlämmer den Chef- und Moderationssessel.

Für die Weihnachtszeit kündigte der Streamingdienst einen sogenannten "Comedy-Adventskalender" an. Ab dem 1. Dezember erwarte Zuschauer - wie bei einem Adventskalender - 24 Tage lang je ein neues "Türchen" mit einer unterhaltsamen Kurzfolge. Mit dabei seien Comedians wie Ralf Schmitz, Max Giermann und Martina Hill. Wer aufpasst und Zahlen bei jedem Türchen sammelt, kann zu Weihnachten 75.000 Euro gewinnen./gth/DP/he