Lollands Bank hat am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 22,87 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 16,58 DKK je Aktie generiert.

Lollands Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 84,7 Millionen DKK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 81,3 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at