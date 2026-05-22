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22.05.2026 06:31:29
Lollands Bank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Lollands Bank hat am 20.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 15,05 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 21,38 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,54 Prozent auf 78,9 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel hatte Lollands Bank 81,0 Millionen DKK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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