Lollands Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lollands Bank hat am 03.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 28,18 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lollands Bank 16,34 DKK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 82,3 Millionen DKK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 82,9 Millionen DKK ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 83,12 DKK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 91,70 DKK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 327,11 Millionen DKK. Im Vorjahreszeitraum waren 351,49 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at