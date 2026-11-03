UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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03.11.2026 09:00:00
Lombard Odier holt langjährige UBS-Bankerin für das Geschäft mit Superreichen
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Die Genfer Privatbank Lombard Odier verstärkt ihr Geschäft mit sehr vermögenden Kunden und Single Family Offices in der Deutschschweiz. Dafür verpflichtet sie eine langjährige UBS-Kaderfrau.
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