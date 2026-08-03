UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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03.08.2026 09:00:00
Lombard Odier verstärkt Türkeigeschäft mit UBS-Banker
Die Genfer Privatbank Lombard Odier verstärkt ihr Türkeigeschäft und holt dafür einen Private Banker von der UBS.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|22.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
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