Lomiko Metals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Lomiko Metals ließ sich am 30.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lomiko Metals die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at