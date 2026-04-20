20.04.2026 06:31:29

Loncin Motor legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Loncin Motor hat am 17.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 CNY gegenüber 0,110 CNY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Loncin Motor mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,60 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 0,56 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,800 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,550 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,55 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 18,79 Milliarden CNY ausgewiesen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,885 CNY und einen Umsatz von 19,04 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Montag mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen