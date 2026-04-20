Loncin Motor legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Loncin Motor hat am 17.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 CNY gegenüber 0,110 CNY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Loncin Motor mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,60 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 0,56 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,800 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,550 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,55 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 18,79 Milliarden CNY ausgewiesen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,885 CNY und einen Umsatz von 19,04 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at