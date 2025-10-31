Loncin Motor: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Loncin Motor hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,24 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 CNY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Loncin Motor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,80 Milliarden CNY im Vergleich zu 4,46 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at