Loncin Motor verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Loncin Motor hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,27 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Loncin Motor 0,240 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,09 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,80 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at