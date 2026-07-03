CAR Aktie

CAR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US14074L1052

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03.07.2026 18:00:32

London has lost ‘catastrophic’ 89% of car club vehicles since Zipcar exit

Only 330 car club vehicles available for rent after big provider left British market, data revealsThe number of car club vehicles in London has fallen by a “catastrophic” 89% since Zipcar ended its service in late 2025, with former users being pushed to consider buying or leasing.Car clubs allow drivers to use vehicles parked around a city, using apps to book and unlock them. Zipcar dominated London’s car club market before the US company’s shock decision to pull out in December 2025. That left a gap that has yet to be filled for Londoners without a car. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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