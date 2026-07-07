LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
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07.07.2026 13:01:48
London IPO candidate CFC hires ex-Direct Line chief as new boss
Private equity-backed business is exploring strategic options including a potential listing on the LSEWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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