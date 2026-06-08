Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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08.06.2026 17:51:04
London mansion with mystery owner close to being sold for £190mn
The Holme, in Regent’s Park, previously sold for £139mn in 2024Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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