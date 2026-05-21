Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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21.05.2026 16:30:48
London mayor blocks the Met’s £50mn Palantir deal
Mayor’s Office for Policing and Crime identifies ‘clear and serious’ breaches of procurement rulesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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