London Stock Exchange Group Aktie
WKN DE: A12AND / ISIN: GB00BPZ54Y68
|
26.02.2026 08:29:55
London Stock Exchange Group plans £3bn buyback amid Elliott pressure
Activist investor has been pushing UK company to improve its performanceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
13:03
|Elliott hält Druck auf LSEG trotz Rekord-Aktienrückkauf hoch (Dow Jones)
|
12:27
|Freundlicher Handel: STOXX 50 am Freitagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12:27
|Börse London: FTSE 100 in Grün (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
26.02.26