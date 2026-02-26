London Stock Exchange Group Aktie
WKN DE: A12AND / ISIN: GB00BPZ54Y68
|
26.02.2026 08:29:55
London Stock Exchange Group plans £3bn buyback amid Elliott pressure
Activist investor has been pushing UK company to improve its performanceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
