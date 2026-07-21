London Stock Exchange Aktie

London Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

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21.07.2026 02:45:50

London Stock Exchange to launch round-the-clock trading in H1 2027

LSE’s new exchange will operate from 5 pm to 7.50 am London timeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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08.07.26 London Stock Exchange Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.07.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
06.07.26 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
01.07.26 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
15.06.26 London Stock Exchange Buy Goldman Sachs Group Inc.
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London Stock Exchange (LSE) 103,05 -0,05% London Stock Exchange (LSE)

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Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX steigt leicht -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Leitindex kann ebenso leichte Gewinne verbuchen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag überwiegend nach oben.
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