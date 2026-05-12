12.05.2026 12:17:38

Londoner Regierungskrise: Unterstützung für Starmer

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer nach hat einer wegweisenden Kabinettssitzung den Rückhalt seiner Ministerinnen und Minister erhalten. Niemand am Tisch habe den Premierminister herausgefordert, sagte Arbeitsminister Pat McFadden am Mittag bei Sky News. Nach den desaströsen Ergebnissen bei den Kommunal- und Parlamentswahlen am Donnerstag war Starmers Rücktritt gefordert worden.

Der Premierminister sagte Regierungsangaben zufolge zu Beginn der Sitzung, im Amt bleiben zu wollen. Seine Partei habe ein Verfahren zur Absetzung des Vorsitzenden, dieses sei aber nicht eingeleitet worden, sagte Starmer demnach: "Das Land erwartet von uns, dass wir weiterregieren. Genau das tue ich, und genau das müssen wir als Kabinett tun."/pba/DP/men

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