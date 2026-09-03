Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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03.09.2026 07:00:44
London’s first self-driving taxis for hire hit the streets
Wayve robotaxis added to Uber app and will have human in front ready to take over if needed – but only 15 cars licensedLondoners are now able to hire self-driving taxis for the first time, after rides in Wayve’s autonomous vehicles were added to the Uber app on Thursday.The chances of landing a robotaxi on request immediately are slim, with only 15 vehicles so far licensed. That contrasts with the more than 100,000 private hire vehicles in the capital – roughly the same number of Uber customers who have registered to take autonomous rides. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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