CBC Aktie
WKN DE: A0YH0X / ISIN: US12479N1063
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20.05.2026 08:20:59
London’s Global Healthcare Opportunities and Singapore-based CBC Group to merge creating investment giant: FT
The merger is expected to create a US$21 billion investor employing more than 200 professionals globallyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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