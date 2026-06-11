Lone Star Gold hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Lone Star Gold äußerte sich am 08.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite standen 0,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at