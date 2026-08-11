Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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11.08.2026 09:47:19
'Loneliness influencers': Being alone brings in the clicks
No friends, no dating, no problem? Many influencers are presenting social isolation as a lifestyle. But experts warn of the consequences.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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