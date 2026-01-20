BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
|
20.01.2026 01:01:10
Long-awaited audit reform bill scrapped by UK ministers
Ministers believe bill is not best use of legislative time and will instead press on with modernising corporate reportingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
