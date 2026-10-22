QIAGEN Aktie
WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3
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22.10.2026 19:04:05
Long-Awaited Qiagen Buyout Closes At 15x EBITDA Multiple as Slow Growth Curbs Pricing
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Nachrichten zu QIAGEN N.V.
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21.10.26
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Analysen zu QIAGEN N.V.
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