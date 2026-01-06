Long Jian Road Bridge informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Long Jian Road Bridge hat am 05.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,15 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Long Jian Road Bridge noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 CNY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Long Jian Road Bridge in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,31 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,91 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 7,08 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,400 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,410 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 2,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 17,68 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 18,18 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at