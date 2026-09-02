Long Yuan Construction Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Long Yuan Construction Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,45 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Long Yuan Construction Group -0,080 CNY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 676,5 Millionen CNY – eine Minderung von 46,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,26 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at